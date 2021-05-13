Владимирская область представит свои инновационные проекты на выставке ПМЭФ-2021

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Петербургский международный экономический форум, который пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня 2021 года, соберет на своей площадке делегации со всей страны. Примет участие в форуме и делегация из Владимирской области.

В рамках выставочной экспозиции Петербургского международного экономического форума будут представлены наиболее передовые инновационные проекты, реализуемые в субъектах Российской Федерации. Ленинградская область пригласит посетителей ознакомиться с крупнейшими экспортно ориентированными проектами в области промышленности и рекреации, а также с портовыми проектами. На стенде традиционно состоятся торжественные церемонии подписания более 20 инвестиционных соглашений.

Владимирская область представит на форуме новый российский город Доброград и свободную экономическую зону. Гости ПМЭФ смогут познакомиться с одной из крупнейших компаний по переработке леса, а также с проектом в области тяжелой промышленности – ярким примером реализации иностранного инвестиционного проекта на исторической Муромской земле.