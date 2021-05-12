В Гусь-Хрустальном районе легковая машина врезалась в дерево

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 13.29 на указанной автодороге легковой автомобиль «Киа Рио» вылетел с трассы, выехал в кювет и врезался в дерево. В результате пострадал водитель легковушки.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, аварийно-спасательного формирования, а также бригада скорой медицинскойпомощи. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавшего, который оказался зажат в кабине автомобиля.

По сведениям регионального главка МЧС, в ликвидации последствий аварии было задействовано 18 сотрудников экстренных служб и пять спецмашин. По факту произошедшего в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.