Владимирец украл у приятеля пенсию

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Владимира. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в феврале в полицию обратился житель Камешковского района, сообщивший, что из его квартиры пропали семь тысяч рублей. Накануне хозяин квартиры получил пенсию, часть потратил, а оставшиеся деньги хранил в комнате. В этот же день в гости к потерпевшему заходил знакомый. После того, как последний покинул квартиру, заявитель обнаружил пропажу денег, но назвать адрес приятеля он не смог. Злоумышленника отыскали полицейские, он во всем признался. Он дождался, когда приятель уснет и, зная о хранившейся в комнате пенсии, забрал деньги, вызвал такси и уехал. Часть денег он потратил на продукты и алкоголь. Ущерб он возместил, но его все равно ждет суд.