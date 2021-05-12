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Общество12 мая 2021 15:56

Во Владимире временно ограничат движение по улице Василисина

Проехать мимо дома №11 нельзя будет до конца октября
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Как сообщили в городской администрации, в связи с производством строительно-монтажных работ по реконструкции участка автомобильной дороги на улице Чапаева, с 10 мая до 31 октября этого года будет временно ограничено движение всех видов транспорта в районе дома № 11 по улице Василисина в городе Владимире. Жители дома тоже не смогут запарковаться в окрестностях. В мэрии напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.