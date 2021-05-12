Муромлянку обязали разобрать свалку на своем участке

Жительница Муромского района долгое время складывала и хранила на своем участке земли пришедших в негодность деревянных ящиков, поддонов, досок, обрезанных ветвей деревьев, которые длительное время не убираются, что привело к образованию свалки, в том числе горючих материалов, и негативно сказывается на санитарно – эпидемиологическом состоянии территории населенного пункта, способствует возникновению пожаров. На свалку не раз жаловались местные жители, различные инстанции пробовали призвать владелицу земли к порядку, но не добились результата. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности в виде штрафа за нарушение правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования. В итоге городской прокурор обратился в суд, который встал на его сторону и обязал муромлянку в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда ликвидировать несанкционированную свалку отходов на принадлежащем ей земельном участке. Решение суда не вступило в законную силу.