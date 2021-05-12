Во Владимире местом памяти и скорби по погибшим в Казани стал Успенский собор

В ходе открытия музея памяти святого князя Александра Невского, состоявшегося 12 мая, глава Владимирской епархии митрополит Тихон сообщил, что в ответ на многочисленные просьбы жителей Владимирской области найти мемориальное место, куда люди могли бы принести цветы и игрушки в знак солидарности и скорби в связи с печальными событиями в Казанской гимназии №175, готов выделить такое место на территории самой епархии.

В свою очередь, глава региона Владимир Сипягин предложил, чтобы это был Успенский собор.

- Если позволите, определить именно центральный храм - Успенский собор местом, куда жители Владимирской области могли бы прийти, чтобы выразить скорбь и соболезнования и возложить цветы, - обратился губернатор к владыке Тихону.

Тот поддержал решение главы региона, так что теперь цветы можно принести к Успенскому собору. Более точное место возле собора священнослужители обещают определить в самое ближайшее время.

Напомним — утром 11 мая 19-летний студент явился с ружьем в гимназию №175 Казани, где открыл стрельбу по детям и их педагогам. В результате погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека получили ранения. Сам стрелок был задержан полицейскими и уже дал следователям первые показания, заявив, что «всех ненавидит». По всей стране люди в знак скорби и солидарности с Казанью несут цветы и игрушки в определенные места своих городов, ставших стихийными мемориалами.