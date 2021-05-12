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Происшествия12 мая 2021 14:25

У жителя Мурома сотрудники ФСБ изъяли несколько тысяч литров немаркированного алкоголя

При этом 3,5 тысячи литров он успел продать
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Жителя Мурома оштрафовали на 447 тысяч рублей за закупку, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Как сообщили в УФСБ России по Владимирской области, в декабре 2020 года мужчина купил у неизвестного лица в немаркированных емкостях 10 000 литров алкоголя. После этого он успел сбыть около 3500 литров нелицензионного алкоголя. А вот потом его и поймали сотрудники ФСБ. В гараже у мужчины нашли 6500 литров алкоголя, который он не успел продать. Все это богатство оценено на сумму около 100 000 рублей.

После этого совместнос со Следкомом было заведено уголовное дело, которое в мае 2021 года завершилось судебным разбирательством и вынесением решения. Как уже было написано выше, мужчина отделался штрафом, но довольно крупным.

Криминал