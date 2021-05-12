Предприятия в Киржачском районе загрязняли воздух

Прокуратура Киржачского района провела проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности хозяйствующих субъектов. Как оказалось, не все предприятия оформили необходимую природоохранную документацию в соответствии с категориями объектов. ООО «Киржачский фанерный завод», ООО «Русстеклопласт», ООО «Морской каприз», ООО «Индастриал Платформ Групп Клима», ООО «Ирбис», а также ООО «ТК «Киржачская мебельная фабрика», ООО «Киржачские бани», ОАО «Киржачская типография», ООО «Киржачский завод металлоконструкций» не разработали и не согласовали с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лица, ответственные за проведение мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях по предприятию, производствам, цехам, участкам, иным объектам, не были назначены. В адрес руководителей предприятий внесено девять представлений, шесть из которых уже рассмотрены и удовлетворены, шесть должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены. Кроме того, прокуратурой района в отношении семи должностных лиц возбуждены производства по делу об административном правонарушении по статье «несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», которые находятся на рассмотрении.