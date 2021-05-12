Исполняющего обязанности главврача Кольчугинской ЦРБ оштрафовали

В декабре прошлого года в Кольчугинской межрайонной прокуратуре зарегистрировано обращение местного жителя по факту необеспечения лекарственными препаратами. В рамках его рассмотрения в адрес и.о. главного врача Кольчугинской центральной районной больницы был направлен запрос о предоставлении в межрайонную прокуратуру копий документов, а также письменной информации, необходимой для разрешения обращения. Однако ответ на него необоснованно направлен по истечении указанного срока, поэтому межрайонным прокурором в отношении и.о. главного врача больницы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по 17.7 КоАП (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). По результатам его рассмотрения виновника оштрафовали.