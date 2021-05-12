В Муромском районе загорелось овощехранилище

Огонь охватил 750 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

12 мая в 09.18 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в производственном здании на улице Заречной в деревне Лесниково Муромского района. Как выяснили приехавшие пожарные, горело здание, где в холодильных установках хранили овощи и ягоды. Работавшие в здании люди вышли на улицу до приезда спасателей, погибших и пострадавших на пожаре нет. Сотрудники МЧС России оперативно локализовали и ликвидировали пожар на площади 750 «квадратов», не дав огню распространиться по всему зданию, общая площадь которого – 1500 квадратных метров. На месте работают 23 человека и семь машин, причины пожара и все обстоятельства происшествия уточняются.