Во Владимирской области детские пособия стало получать меньше родителей

По данным департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области, число получателей ежемесячного пособия на детей до 16 лет на 31 марта 2021 года составила 52,2 тысячи человек. Это на два с половиной процента меньше, чем было в начале года. При этом с января 2021 года детские пособия увеличили на 4%. Напомним, базовое пособие на ребенка составляет 492 рубля, на детей одиноких матерей и детей, чьих отцов забрали служить в армию по призыву, - 738, на детей, родители которых не желают платить алименты, - 984 рубля ежемесячно. При этом прожиточный минимум на ребенка до 16 лет в регионе составляет 11 294 рубля.