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Общество12 мая 2021 11:12

Во Владимирской области детские пособия стало получать меньше родителей

А само пособие выросло
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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По данным департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области, число получателей ежемесячного пособия на детей до 16 лет на 31 марта 2021 года составила 52,2 тысячи человек. Это на два с половиной процента меньше, чем было в начале года. При этом с января 2021 года детские пособия увеличили на 4%. Напомним, базовое пособие на ребенка составляет 492 рубля, на детей одиноких матерей и детей, чьих отцов забрали служить в армию по призыву, - 738, на детей, родители которых не желают платить алименты, - 984 рубля ежемесячно. При этом прожиточный минимум на ребенка до 16 лет в регионе составляет 11 294 рубля.