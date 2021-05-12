Во владимирском магазине продавали воду и напитки с истекшим сроком годности

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах совместно со специалистами управления Роспотребнадзора во Владимирской области проведена проверка мест реализации питьевой воды. Установлено, что в нарушение законодательства о защите прав потребителей в магазине «Продукты» индивидуального предпринимателя Квашиной А.О. продавалась минеральная вода и другие напитки («Я», «Колокольчик», «Суздальские напитки», «Родниковая с ароматом яблока») с истекшим сроком годности. По требованию прокуратуры продукция снята собственником с реализации, предпринимателю прокуратурой внесено представление. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, создавшее угрозу для причинения вреда здоровью граждан). Ей грозит от тридцати до сорока тысяч рублей штрафа.