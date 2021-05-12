Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели еще 53 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 мая 2021 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 11 случаев в городе Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, 5 - в Александровском, 5 - в Кольчугинском, 5 - в Петушинском, 4 - в Ковровском, 4 - в Камешковском, 3 - в Киржачском, 2 - в Суздальском, 1 - в Судогодском, 1 - в Меленковском, 1 - в Селивановском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 583 случая заболевания. Большая часть из них - 7468 – во Владимире, 3960 случаев в Гусь-Хрустальном, 3583 – в округе Муром, 2334 - в Ковровском, 2051 - в Александровском, 1906 - в Петушинском, 1367 -в Юрьев-Польском, 1272 - в Вязниковском, 1446 - в Кольчугинском, 1231 - в Суздальском, 1013 - в Собинском, 1007 - в Киржачском, 899 - в Меленковском, 737 - в Гороховецком, 717 - в Камешковском, 691 - в Селивановском, 501 - в Судогодском, 400 - в Радужном.