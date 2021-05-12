Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 мая 2021 10:52

Во Владимирской области коронавирусом за сутки заболели еще 53 человека

Всего в регионе более 32 тысяч человек подхватило новую инфекцию
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 мая 2021 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 11 случаев в городе Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, 5 - в Александровском, 5 - в Кольчугинском, 5 - в Петушинском, 4 - в Ковровском, 4 - в Камешковском, 3 - в Киржачском, 2 - в Суздальском, 1 - в Судогодском, 1 - в Меленковском, 1 - в Селивановском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 583 случая заболевания. Большая часть из них - 7468 – во Владимире, 3960 случаев в Гусь-Хрустальном, 3583 – в округе Муром, 2334 - в Ковровском, 2051 - в Александровском, 1906 - в Петушинском, 1367 -в Юрьев-Польском, 1272 - в Вязниковском, 1446 - в Кольчугинском, 1231 - в Суздальском, 1013 - в Собинском, 1007 - в Киржачском, 899 - в Меленковском, 737 - в Гороховецком, 717 - в Камешковском, 691 - в Селивановском, 501 - в Судогодском, 400 - в Радужном.

Коронавирус Covid-19Коронавирус во Владимирской области 2020: последние новости