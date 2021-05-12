Владимирцев приглашают убраться на Содышке

Волонтерская группа «Инициатива» 15 мая, в субботу, в 13-00, планирует провести субботник на берегу реки Содышка. Содышка - "любимое" место Инициативы, так как там проводим субботники уже 7-й год подряд. На этом участке волонтеры убираются седьмой год подряд. Но, увы, мусора меньше не становится. По планам, желающие убраться встретятся на остановке «Содышка» со стороны пекарни, а все работы займут два часа. С собой желающих поучаствовать просят взять перчатки. Мусор планируется собирать раздельно: пластик в одни мешки, стекло в другие, все, что не попало под эти категории - в третьи. Задать вопросы можно по телефону. 8 904 031 65 16.