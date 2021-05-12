Во Владимирской области за три месяца нашли 103 поддельные купюры

В регионе по-прежнему попадаются фальшивки. Чаще всего, как и раньше, подделывают пятитысячные купюры. За первые три месяца этого года эксперты банковского сектора Владимирской области выявили 95 российских банкнот, имеющих признаки подделки. Среди них более 83% пятитысячных купюр (79 подделок), 11 тысячных банкнот и 5 двухтысячных. Фальшивок меньших номиналов не попадалось. Также специалисты обнаружили семь десятирублевых фальшивых монет, а также одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

- Если вы обнаружили подозрительные деньги у себя в бумажнике, ни в коем случае не пытайтесь ими расплатиться. При попытке избавиться от фальшивки самое меньшее, что вас ждет, – долгие объяснения с правоохранительными органами. Обратитесь в банк, там проведут экспертизу. Возможно, деньги подлинные, просто поврежденные – тогда ваш бюджет не пострадает, сумму денег, сданных на экспертизу, вам вернут. Если же – увы – деньги фальшивые, их стоимость вам не возместят, - объясняет эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба