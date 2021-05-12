Во Владимире пройдет научный суд над стражами Галактики

На этот раз на скамье подсудимых окажется команда Стражей Галактики. Возможно ли выжить, оказавшись в открытом космосе без скафандра? Существуют ли такие технологии, с помощью которых можно быстро перемещаться между планетами? Возможно ли существование организмов, подобных разумному древовидному существу Груту или еноту-киборгу Ракете? Мог ли Грут в реальности спасти других Стражей с помощью быстро сформировавшегося кокона из ветвей? На эти и другие вопросы ответят эксперты «Суда над супергероями». В роли прокурора выступит Александр Тучин, преподаватель физики высшей квалификационной категории, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, дважды лауреат премии «Лучшие учителя России» Владимирской области. Адвокатом станет Антон Бурцев, научный сотрудник Института проблем лазерно-информационных технологий РАН. Склонить чашу весов в сторону оправдания или обвинения помогут свидетели по делу: биолог, филолог и психолог. Роль судьи исполнит ведущая «Радио России – Владимир» Ольга Романова, вынести решение ей помогут присяжные, стать которым сможет каждый гость. Начало шоу в 19:30, вход на мероприятие свободный, количество мест ограничено. Предварительная регистрация обязательна.