В Судогодском районе онкобольная не смогла получить бесплатные лекарства

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство провело проверку в отношении ЦРБ имени Поспелова по факту отказа больной онкологией женщине в обеспечении необходимыми лекарствами.

Как установлено, женщина наблюдается у врача-онколога, имеет третью группу инвалидности и в ноябре 2020 года ей рекомендовано лечение препаратом «Бусерелин».

Вместе с тем, руководству больницы заявка на лекарство поступила 2 ноября 2020 года, однако до конца года препарат закуплен не был. В результате пациентка вынуждена была за свой счет покупать необходимое лекарство, но Судогодская ЦРБ отказала женщине в компенсации затрат.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлениям, потребовав взыскать с больницы всю затраченную женщиной сумму. Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск. Пока решение в законную силу не вступило.