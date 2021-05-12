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Общество12 мая 2021 9:28

Во Владимире вторую прививку от коронавируса сделали 19 тысяч жителей

В областном центре продолжается прививочная кампания
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает горадминистрация Владимира, с начала «антикоронавирусной» иммунизации в областной центр поступило 32140 доз двухкомпонентной вакцины. При этом первую прививку от коронавируса сделали уже 25263 человека, а второй компонент получили 19707 человек.

В настоящее время в очереди на вакцинацию во Владимире находятся 1468 человек. В городе по-прежнему действуют семь медучреждений, в которых расположены прививочные кабинеты. Они находятся в горбольницах №№ 2, 5, 7, а также в городских поликлиниках №№ 1, 2 и 4.