Во Владимире житель другого региона попался на попытке продажи наркотиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях оперативники задержали 28-летнего уроженца Вологодской области, который, по оперативным данным, прибыл во Владимир для организации тайников-закладок с наркотическими веществами. В ходе мероприятий эта информация подтвердилась.

После задержания полицейские обнаружили семь организованных вологодцем закладок, общая масса изъятого наркотика составила 3,96 грамма.

В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотиков следователи возбудили уголовное дело. На время расследования задержанный заключен под стражу.