В Судогде у здания автостанции сгорела легковая машина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 11 мая в 09.02 на пульт диспетчеров пожарной части поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ауди» на улице Муромское шоссе, прямо между автостанцией и ледовым дворцом.

Из-за того, что о пожаре сообщили слишком поздно, к моменту прибытия первых расчетов «Ауди» горела открытым пламенем. В итоге пожарные ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра, при этом салон легковушки выгорел полностью. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС.