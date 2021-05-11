Экс-глава Покровского завода биопрепаратов обвинен в уклонении от налогов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты налогов на бывшего директора Покровского завода биопрепаратов.

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы бывший руководитель предприятия внес в налоговую декларацию завода ложные сведения, благодаря которым удалось укрыть более 50 миллионов рублей, которые причитались в качестве уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

В ходе следствия экс-директор свою вину не признал. Тем временем, прокуратура требует от него возмещения ущерба.

Уголовное дело предстоит рассматривать Киржачскому районному суду.