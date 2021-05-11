Юлия Раснянская стала детским омбудсменом Владимирской области

Комитет по вопросам образования и делам молодежи Законодательного собрания Владимирской области утвердил на должность уполномоченного по правам ребенка в 33 регионе Юлию Раснянскую. Она сменит отработавшего на этом посту 10 лет Геннадия Прохорычева. Юлию Раснянскую теперь лишь должен утвердить в должности федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Самое интересное, что во время заседания комитета не рассматривались другие кандидатуры. Юлия Раснянская была единственным претендентом на должность. Предыдущим местом работы Раснянской было Законодательное собрание 33 региона. Там она работала в аппарате ЗС и руководила отделом по взаимодействию с общественными организациями.