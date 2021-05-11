Во Владимире начался ремонт моста к ДТЮ

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11 мая во Владимире начались работы по ремонту моста на улице Мира, в районе поворота к Дворцу детского (юношеского) творчества. Работы выполняет ГУП "ДСУ-3".

В результате проведенных торгов стоимость муниципального контракта удалось снизить с 18,6 до 13,76 миллиона рублей. По контракту, работы по ремонту моста у ДД(ю)Т должны быть завершены к 1 ноября этого года. Заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов сообщил, что в ходе работ на мосту заменят тротуарные блоки, установят новое освещение и ограждения. Сам асфальт на мосту заменят без демонтажа пролетных балок.

Сейчас специалисты подрядной организации расчищают зону под мостом, проводят демонтаж инженерных сетей и ведут подготовительные работы по организации движения. Работы организованы так, что на весь период ремонта на мосту будет оставаться свободной одна полоса для движения транспорта и один пешеходный тротуар. А вот автобусы №№11С, 23 и 55 не будут заезжать к ДТЮ. Расписание движения автобусов не изменилось.