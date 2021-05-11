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Происшествия11 мая 2021 15:13

Житель Гусь-Хрустального соврал в суде чтобы помочь другу

В результате он сам попал на скамью подсудимых за ложные показания
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по факту дачи свидетелем заведомо ложных показаний.

По версии следствия, в феврале текущего года 34-летний гусевчанин в ходе рассмотрения уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского, дал показания, из которых следовало, что его друг непричастен к преступлению.

Однако в суде было установлено обратное, так что свидетель стал в итоге обвиняемым.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. В скором времени его дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.

Криминал