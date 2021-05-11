Житель Гусь-Хрустального соврал в суде чтобы помочь другу

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по факту дачи свидетелем заведомо ложных показаний.

По версии следствия, в феврале текущего года 34-летний гусевчанин в ходе рассмотрения уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского, дал показания, из которых следовало, что его друг непричастен к преступлению.

Однако в суде было установлено обратное, так что свидетель стал в итоге обвиняемым.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. В скором времени его дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.