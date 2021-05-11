Через Муром начал курсировать новый двухэтажный поезд

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал АОА «РЖД», с 8 мая в рейсы начал выходить обновленный состав поездов №71\72 сообщением Чебоксары — Москва и Москва — Чебоксары.

Теперь его вагны стали двухэтажными и более комфортными. В штабном вагоне разместилось купе для маломобильного пассажира и его сопровождающего, также все вагоны имеют климат-контроль и биотуалеты.

На железной дороге отметили, что специально для этих вагонах в Чебоксарах ввели в действие новую электроустановку, которая позволила сделать отопление в двухэтажных составах электрическим, а не угольным, как было всегда.

В Муром поезд №71 Чебоксары — Москва прибывает в 5.19, в 6.16 делает остановку на станции Вековка. На пути из Москвы в Чувашию на Вековке поезд №72 останавливается в 03.33, в Муроме — в 04.56.