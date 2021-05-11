В мае владимирцы снова смогут сдать раздельный мусор

По традиции волонтеры из объединения «Раздельный сбор мусора» в третье воскресенье мая, 16 числа, вновь проедут по городу, принимая в разных районах разобранный мусор на переработку. Сдать можно макулатуру и картон, стеклотару, консервные и алюминиевые банки, пластик в ваших невозвратных пакетах и мешках. Газель остановится в микрорайоне Юрьевец, Славная 3, 10:30-11:00, площадка около пекарни "Испеклось", в районе Веризино 2 - Новгородская 39к, 11:20-11:40, Куйбышева 9, 11:45-12:15, сзади дома около контейнерной площадки. С 12:30 до 13:00 экотакси будет за кинотеатром «Руськино», перед входом в Добросельский, в 13:20 - Соловьиного пруда, площадка за школой №19. В Ленинском районе у автомобиля будут три остановки: улица Ново-Ямская, 23, перекресток у детского сада – 15:20 – 15:50, улица Василисина,17 на парковке - 15:55- 16:25, около стоянки ТЦ «Орбита» на Нижней Дуброве - 16:30-17:00. Все изменения можно оперативно отслеживать в группе волонтеров