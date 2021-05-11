Во Владимире проверят безопасность школ

Как сообщили в городском управлении образования, в ближайшее время в областной столице пройдут проверки системы безопасности школ. В первую очередь планируют оценить работу систем безопасности с тревожными кнопками, установленных в каждой школе. Провести внеплановые проверки решили в связи с трагедией в Казани, где утром 11 мая выпускник гимназии явился в школу с оружием и устроил стрельбу, в результате восемь человек – семеро восьмиклассников и учительница – погибли, двадцать ребят и взрослых ранены. Напомним, с февраля этого года родители владимирских школьников не платят за охрану – эти расходы взяла на себя мэрия.