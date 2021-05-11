Учеников владимирской школы №46 частично перевели на дистанционное обучение

По оперативной информации городского управления образования, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в детских садах и школах стабильна.

На утро 11 мая все образовательные и детские дошкольные учреждения приступили к занятиям после длинных майских выходных в штатном режиме. Исключение составляет 46-я школа в микрорайоне Коммунар - там завершаются работы по возведению нового современного здания школы и идет подготовка к демонтажу старого школьного здания. Поэтому учащиеся этой школы отчасти переведены на дистанционное обучение, отчасти занимаются в других школах города.

Ни в одном школьном классе или группе детского сада после продолжительный майских праздников не отмечено оснований для введения карантина или иных ограничительных мер.