Ковровская компания обманом попала в реестр компаний, имеющих право проводить капремонт домов

Ковровская городская прокуратура провела проверка соблюдения жилищного законодательства ООО «Тимбер Трейд» при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В июне прошлого года в ходе проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право участвовать в аукционах на право проведения капитального ремонта, в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области эта строительная организация представила подложные копии договоров на выполнение работ по ремонту многоквартирных домов. На основании данных документов общество включено в указанный реестр, получив право на выполнение капремонта. Сейчас в отношении компании возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).