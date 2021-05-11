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Спорт11 мая 2021 13:31

Владимирские спортсмены отобрались на Первенство Европы и Первенство мира по спортивному ориентированию

Они будут выступать в составе российской сборной
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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С 1 по 9 мая в Воронеже проходили Первенства России по спортивному ориентированию, являвшиеся отборочными стартами в сборную команду России для участия в Первенствах мира и Европы по спортивному ориентированию.

По итогам шести соревновательных дней были разыграны медали в двух дисциплинах: Кросс-спринт и Кросс-многодневный.

По итогам соревнований спортсменами Владимирской области было завоевано три медали:

-Олеся Гладилкина (девушки до 19 лет) стала бронзовым призером в спринте и одержала победу в лесных дисциплинах, выполнил норматив мастера спорта России по спортивному ориентированию.

- Антонина Болячина (девушки до 15 лет) завоевала серебряную медаль в спринтерской части программы.

По итогам отборов от Владимирской области в сборную команду России на Первенство Европы, которое состоится в Литве с 19 по 22 августа, отобрались два спортсмена: Павел Брызгалов и Олеся Гладилкина; на Первенство мира, которое пройдет в Турции с 5 по 10 сентября, отобралась Олеся Гладилкина.