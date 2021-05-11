Владимирцев приглашают на театральное представление в библиотеку

12 мая 18 часов во Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи (проспект Строителей, 23) свои любимые книги на полку поставят ведущие мастера сцены, актеры-кукловоды и главный режиссер Владимирского областного театра кукол: Марина Протасова, Надежда Лукьянова, Марина Вахтанина, Сергей Тульский, Сергей Ерофеев, Борис Кузов, Елена Тюрина, Алексей Ложкин. Участники проекта расскажут о книгах, с которыми они идут по жизни.

В 19.00 состоится театральное представление. В программе – отрывки из спектаклей: «Белые ночи»; «Как мужик 2-х генералов прокормил»; «Фронтовым театральным бригадам…».

Проект по продвижению книги и чтения «Моя книжная полка» был открыт в марте во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи. На абонементе выделена специальная полка, где на регулярной основе «живут» в течение 2-3 недель любимые книги медийных личностей Владимира и Владимирской области.

В проекте уже приняли участие директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова и тележурналист Мария Платанюк.

Вход свободный