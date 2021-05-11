В Суздале 24 многодетным семьям не могут провести газ на участки

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в 2015-2020 годах 24 многодетные семьи получили в Суздале участки земли в собственность. Участки расположены на улицах Дмитрия Моренкова, Владимире Менци и Владимира Снегирева.

Электричество к участкам провели, а вот добиться газификации многодетные семьи до сих пор не смогли, в связи с чем обратились в прокуратуру.

Как объяснили прокурорам в администрации Суздаля, в бюджете недостаточно средств на инфраструктуру для многодетных семей, и сроки проведения газа не утверждены.

В итоге надзорное ведомство обратилось с исками в суд, потребовав от муниципалитета газифицировать землю многодетных, однако в настоящий момент иск еще не рассмотрен.