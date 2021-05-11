В Гусь-Хрустальном районе 17-летний подросток погиб на железной дороге

Во Владимирской области 9 мая под поездом погиб подросток. Трагедия произошла в Гусь-Хрустальном районе в 16 часов.

Как сообщают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России, которые сейчас выясняют обстоятельства железнодорожного происшествия, 17-летний подросток около 16.15 переходил железную дорогу на участке 66 км перегона «Гусь-Хрустальный – Курлово». В этот момент его сбил поезд. Уже известно, что молодой человек переходил пути в неположенном месте. При этом машинист видел подростка и несколько раз дал гудок, одновременно начав экстренное торможение.

- Однако наезда избежать не удалось, так как пострадавший находился в капюшоне и слушал через наушники музыку, - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России. - В настоящее время проводится доследственная проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.