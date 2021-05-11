38% владимирских работодателей уверены, что четырехдневная рабочая неделя приведет к сокращению зарплат

О возможном переходе на такой формат впервые заговорили в 2019 году. С тех пор дискуссии не утихают. А на фоне коронавируса разгорелись вновь. Служба исследований hh.ru провела опрос среди владимирских работодателей, что они думают по этому поводу.

Только 9% работодателей всерьез обсуждают возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю в ближайшие пару лет. 77% этот вариант не рассматривают. 14% затруднились ответить.

Среди преимуществ перехода на четырехдневку представители компаний-работодателей отмечают повышение уровня здоровья сотрудников и их вовлеченность в работу. Среди недостатков четырехдневной рабочей недели работодатели выделяют необходимость снижать зарплату сотрудникам (38 процентов опрошенных), сокращение производительности и бюрократические сложности. В некоторых компаниях уверены, что четырехдневка чревата переработками и быстрым выгоранием сотрудников, а также снижением трудовой дисциплины.