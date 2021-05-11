Во Владимире продавцов и покупателей без масок нашли в трех магазинах

За майские праздники чиновники вместе с полицией провели мониторинг 123 предприятий потребительского рынка. Нарушения выявлены на 43 объектах, в том числе на 12 из них не соблюдался масочный режим. С нарушителями проведена разъяснительная работа. Полицейские собрали материалы для составления трех протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В магазине «Дикси» на улице Тракторная, 8 продавец находился без маски, в гипермаркете «Ашан» тоже на улице Тракторной и в магазине «Посылторг» на той же улице без масок находились покупатели. Всего с 1 января этого года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 1195 объектов, из них на 246 объектах были выявлены нарушения.