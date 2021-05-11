Во Владимирской области 11 мая коронавирусом заболели 50 человек

Роспотребнадзор обновил данные по коронавирусу во Владимирской области. И на 10 часов утра 11 мая 2021 года лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам области: 12 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 530 случаев заболевания (7457 сл. в г. Владимире, 3954 сл. в Гусь-Хрустальном, 3578 сл. о. Муром, 2330 сл. в Ковровском, 2046 сл. в Александровском, 1901 сл. в Петушинском, 1367 сл. в Юрьев-Польском, 1272 сл. в Вязниковском, 1441 сл. в Кольчугинском, 1229 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 1004 сл. в Киржачском, 898 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 713 сл. в Камешковском, 690 сл. в Селивановском, 500 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном).