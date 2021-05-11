Во Владимире у здания администрации области столкнулись шесть машин

В группе "Подслушано автомобилистов Владимир" в социальной сети ВКонтакте сообщили, что днем 10 мая у здания администрации Владимирской области на Октябрьском проспекте столкнулись шесть машин.

По предварительным данным, авария произошла, когда водитель иномарки "Шевроле" проехал на красный свет, следуя с улицы Мира в в сторону проспекта Строителей. Он врезался в другую иномарку. А дальше машины просто посталкивались друг с другом.

Известно, что в аварии серьезно пострадали два человека. Их доставили в больницу. Оба ехали в машине "Мицубиши" (водитель и пассажир). Остальным помощь оказали на месте.