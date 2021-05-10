Владимирское "Торпедо" возвращается на большую арену

11 мая футболисты владимирского "Торпедо" сыграют очередной домашний поединок Первенства России по футболу среди команд группы №2 второго дивизиона с клубом "Знамя Труда" из Орехово-Зуево.

И главным событием перед этой игрой является новость о том, что владимирцы проведут матч на большой спортивной арене "Торпедо". Напомним, что из-за коронавируса матчи в весенней части чемпионата проходили на запасном поле или малой спортивной арене, вмещающей всего три тысячи болельщиков. И заполняемость стадиона не должна превышать половину от всех мест.

Большая спортивная арена стадиона "Торпедо" вмещает уже 18 тысяч. Другое дело, что вряд ли удастся заполнить стадион даже наполовину. Начало встречи назначено на 18.00. Противостояние первого круга в Подмосковье завершилось вничью 0:0, сообщает пресс-служба владимирской команды.