Владимирца посадили в колонию за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде

Фрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор 28-летнему владимирцу. Ему дали один год и два месяца колонии общего режима за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщили в областной прокуратуре, поймали молодого человека 20 октября 2020 года ночью, когда он ехал на автомобиле ВАЗ-21093 по Суздальскому проспекту. Он отказался пройти медицинское освидетельствование, после чего на него составили протокол. Ранее парень неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.

Именно постоянное повторение этого правонарушения и привела к тому, что судья согласился с доводами прокуратуры и вынес столь суровое наказание. При этом ему запрещается водить машину 2 года 10 месяцев.