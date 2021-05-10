В Вязниках из-за пожара в жилом доме погиб мужчина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

10 мая в полтретьего ночи в Вязниках загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома на улице Школьной. Из-за того, что пожар произошёл в ночное время, его заметили не сразу. О пожаре в пожарную охрану одновременно сообщила семья, проживающая в соседней квартире, и жители соседнего дома.

К моменту приезда пожарных горела полностью одна квартира, пламя пдбиралась к чердаку и соседней квартире. Была угроза и для соседнего дома. В итоге, общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. На пожаре погиб владелец квартиры, в которой начался пожар, – мужчина 1961 года рождения. Зато пожарным удалось отстоять соседнюю квартиру и соседний дом. Впрочем, соседняя квартира все-таки частично пострадала. В настоящее время семья из трёх человек, в том числе ребёнок, проживавшая там, находится у родственников.

Дознаватели МЧС России рассматривают две версии произошедшего. К пожару могло привести короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём при курении погибшего.