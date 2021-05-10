Во Владимирской области 10 мая заболели коронавирусом 54 человека

Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом. И на 10 часов утра 10 мая 2021 года на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам региона: 11 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Муромском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Юрьев-Польском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 480 случаев заболевания (7445 сл. в г. Владимире, 3949 сл. в Гусь-Хрустальном, 3571 сл. о. Муром, 2326 сл. в Ковровском, 2042 сл. в Александровском, 1898 сл. в Петушинском, 1437 сл. в Кольчугинском, 1366 сл. в Юрьев-Польском, 1269 сл. в Вязниковском, 1227 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 1002 сл. в Киржачском, 898 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 711 сл. в Камешковском, 690 сл. в Селивановском, 499 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном).