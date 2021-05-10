Власти Владимира возложили цветы на площади Победы отдельно от администрации Владимирской области

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9 мая 2021 года запомнится не только тем, что во Владимире не было парада и салюта, но и тем, что власти города Владимира и власти Владимирской области воздали почести погибшим раздельно. "Белый дом" приехал на площадь рано утром, а вот представители администрации города, Заксобрания и некоторые другие чиновники приехали к вечному огню в полдень.

Вместе с главой города Владимира Андреем Шохиным цветы и венки к Вечному огню возложили председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев, главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев, председатель Владимирского горсовета Николай Толбухин, председатель Владимирского областного суда Сергей Шишкин и другие. Вместе с ними цветы к огню возложил участник Великой Отечественной войны Борис Николаевич Павлов.

Памятная церемония на площади Победы завершилась Минутой молчания и Гимном Российской Федерации.