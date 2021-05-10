Единственный парад Победы во Владимирской области прошел в Коврове

Практически во всех городах Владимирской области парады Победы отменили, исключение не сделали даже для Владимира. А вот в Коврове все же выпустили военную технику на площадь Победы.

Парад в Коврове начался ровно в 10.00. Участников парада приветствовала глава города Елена Фомина. Принимал парад и.о. начальника 467-го гвардейского Московско-Тартуского Краснознаменного ОУЦ гвардии полковник Алексей Тарчук. В этом году в параде приняли участие тысяча военнослужащих и 27 единиц техники. Мимо площади Победы торжественным маршем прошли стрелковая рота с легендарным ППШ, слушатели Гвардейского Краснознаменного учебного центра в современной экипировке с автоматами АК-74 «М» и многие другие. Боевая техника на параде была представлена танками Т-72 БЗ, Т-80 Б, колонной боевых машин пехоты БМП-3, зенитным пушечно-ракетным комплексом 2С6 «Тунгуска», командно-штабными машинами Р-166-0,5, боевыми машинами БМ-21 «Град», передвижной зенитной установкой ЗУ-23, механизированной колонной противотанкового гладкоствольного орудия МТ-12.