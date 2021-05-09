В Суздальском районе охотник утонул на Клязьме при попытке достать утку

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, накануне в чрезвычайное ведомство поступило сообщение о том, что в районе села Баскаки в СНТ «Старица» в заводи Клязьмы возможно утонул мужчина 1981 года рождения.

Как выяснили сотрудники МЧС, прибывшие на место ЧП, накануне вечером мужчина отправился на охоту, но не вернулся. Родственники сразу пытались его найти, но результатов их поиски не принесли.

Утром родные нашли вещи пропавшего на берегу водоема и позвонили в экстренные службы.

- Прибывшие сотрудники МЧС России и спасатели осуществили поиск мужчины на водоёме. В ходе поисковых работ тело было найдено и извлечено, - сообщила заместитель руководителя пресс-службы регионального ГУ МЧС Светлана Барашкова.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии. По предварительным данным, во время охоты мужчина подстрелил утку, после чего попытался забрать ее с водоема, но по причине незнания рельефа дна мог соскользнуть вниз с высокого обрыва.

Предварительная причина случившегося — неосторожность самого охотника.