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Общество9 мая 2021 17:07

Во Владимире торжества в честь Дня Победы охватили отдаленные микрорайоны

Праздничные мероприятия состоялись во всех уголках города
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает горадминистрация Владимира, кроме основной церемонии, которая состоялась минувшим утром на Площади Победы у Вечного огня, торжественные мероприятия охватили другие микрорайоны.

В частности, торжества состоялись в Лунево, Лесном, Оргтруде, в микрорайонах Энергетик и Юрьевец. Жители города возложили цветы к мемориалам и почтили погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Напомним — из-за эпидемиологической ситуации большие массовые торжества во Владимирской области на 9 мая решено не проводить, в частности, парада Победы в этом году во Владимире не было. Однако отдельные мероприятия продолжатся в областном центре в течение всего Дня Победы.