Во Владимире агитпоезд Минобороны посетили почти 7 тысяч человек

Фото: Министерство обороны России

Напомним — агитационный поезд Министерства обороны России под эгидой акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в честь 76-й годовщины Великой Победы прибыл во Владимир 7 марта. Жители и гости города в течение нескольких часов могли ознакомиться с экспозициями, размещенными в вагонах, и посмотреть на образцы современного вооружения.

Как сообщили в Минобороны, в общей сложности в этот день агитпоезд посетили более 6,8 тысяч человек. Кроме экспозиций, владимирцев угощали солдатской кашей, а затем для собравшихся выступили солисты Центрального дома Российской армии на специальной передвижной платформе.

В Министерстве обороны отметили, что некоторые образцы военной техники, которые увидели 7 мая владимирцы, были трофеями из Сирийской Арабской Республики.

После Владимира военный эшелон отправился в Тулу, а завершит свое путешествие он в Подмосковье, объехав 51 город России.