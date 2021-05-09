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Происшествия9 мая 2021 12:41

В Юрьев-Польском наркоторговец спрятал сумку с «товаром» на крыше сарая

Мужчина продал знакомому крупную партию маковой соломы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Юрьев-Польский районный суд, на днях был вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в незаконном сбыте наркотиков.

Как установлено судом, 25 августа юрьевпольчанин решил сбыть партию имевшейся у него маковой соломы, и предложил ее своему знакомому. Тот согласился, и наркоторговец отправился с сумкой в условленное место.

Сумку с маковой соломой мужчина спрятал на крыше хозяйственной постройки — внутри лежало 853,3 грамма запрещенного вещества. Оттуда и должен был забрать ее покупатель, однако наркоторговец был задержан.

С учетом того, что подсудимый оказался рецидивистом, несмотря на его раскаяние и беременность супруги, суд приговорил наркоторговца к 7 годам колонии строгого режима.

Криминал