На Князь-Владимирском кладбище провели торжественную церемонию памяти в честь 9 мая

9 мая у воинского мемориала на Князь-Владимирском кладбище прошла торжественная церемония памяти, посвященная 76-й годовщине Великой Победы.

В ней приняли участие ветераны труда и Вооруженных сил, глава администрации Фрунзенского района города Владимира Николай Маркин, заместитель председателя Владимирского горсовета Лариса Пышонина представители предприятий и общественных организаций, жители города. При этом никого из руководителей города Владимира и 33 региона не было. Что особенно странно, учитывая, что и на площади Победы их также не было. Ощущение, что власти просто проигнорировали праздник.

Что касается мероприятия на Князь-Владимирском кладбище, то собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Торжественная церемония завершилась возложением венков и цветов к Вечному огню и могилам воинов, умерших от ран в госпиталях Владимира.