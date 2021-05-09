Во Владимирской области 9 мая заболели коронавирусом 52 человека

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по суточной заболеваемости коронавирусом. И на 10 часов утра 9 мая 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам области: 13 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Юрьев-Польском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 426 случаев заболевания (7434 сл. в г. Владимире, 3943 сл. в Гусь-Хрустальном, 3565 сл. о. Муром, 2321 сл. в Ковровском, 2036 сл. в Александровском, 1894 сл. в Петушинском, 1432 сл. в Кольчугинском, 1365 сл. в Юрьев-Польском, 1267 сл. в Вязниковском, 1226 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 999 сл. в Киржачском, 897 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 709 сл. в Камешковском, 690 сл. в Селивановском, 499 сл. в Судогодском, 399 сл. в г. Радужном).