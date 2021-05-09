В Юрьев-Польском районе из-за позднего вызова пожарных полностью сгорел дом

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9 мая начинается с не самой приятно новости. В Юрьев-Польском районе под утро произошел пожар в селе Спасское.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области, в 3.13 им поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Центральной. Горел дом №84. По словам пожарных, вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и на момент прибытия спасателей дом горел вовсю, из окон вырывался дым и пламя. Через несколько часов пожарные ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Так же на пожар привлекались представители пожарной части из села Сима (1 единица техники, 3 человека личного состава) и добровольцы из СПК «Спасское» (2 единицы техники, 2 человека личного состава). Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.